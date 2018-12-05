В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей
5 декабря 2018 19:38
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- Неизвестный преступник совершил хищение из наплечной сумки-портмоне с банковскими картами, с которых впоследствии произошло списание денежных средств в размере более одного миллиона рублей, - говорится в сообщении.
По данным полиции, инцидент произошёл 4 декабря. Жертвой кражи в этот день стала ещё одна посетительница. 67-летняя пенсионерка заявила о пропаже портмоне с 29 тысячами рублей. После обращений пострадавших возбуждены уголовные дела по статьям о краже. Злоумышленников разыскивают.
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