В Елховском районе пожилой водитель перевернул автомобиль в кювет

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29 мая на территории Елховского района произошло ДТП. И63-летний водитель автомобиля «Lada Granta» (водительский стаж - 25 лет), находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны села Красное Поселение в направлении автодороги «Самара - Ульяновск». По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, автомобилист не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет. В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. После оказания первой помощи пострадавший отпущен домой, сообщает облМВД.В целом за 29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних. Погибших нет.