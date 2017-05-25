В Елховском районе мужчина вынес с территории предприятия 400 кг металла, теперь его ждет суд

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Вначале позвонивший священник уточнил, туда ли попал, задал интересующие его вопросы касательно проблем одной из прихожанок, а после передал ей Божью волю, полученную через свой гаджет.
В Зимбабве пастор решил позвонить Богу с мобильного телефона
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В селе Георгиевка 17 спасателей тушили пожар: горел частный дом и надворные постройки
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней (а для лиц старше 70 лет – при температуре более 27С в течение трех и более дней) может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, чувство дурноты, снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди и маленькие дети.
Лето, жара: Рекомендации специалистов Самарского областного центра медицинской профилактики для населения
В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым они начнут курсировать.
В ТТУ Самары прибыли два новых трехсекционных трамвая
Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии.
Гости из Чехии с рабочим визитом посетили медицинский центр «Династия»
На тушение пожара выезжали 3 спасателя и 1 единица техники.
В селе Старосемейкино на улице Калужской горел автомобиль
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осужден сбытчик наркотиков
Возбуждено уголовное дело по статье
В Самаре уволен заместитель директора школы за использование поддельного документа об отсутствии судимости
сегодня  Пятница, 26 мая, 00:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/05:
USD 56.07
-0.2
EUR 63.01
0.09
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Елховском районе мужчина вынес с территории предприятия 400 кг металла, теперь его ждет суд

25 мая 2017 20:51
132
Вором оказался безработный местный житель 1992 года рождения.
В дежурную часть Елховского района от сотрудника одной из организаций поступило сообщение, что неизвестный похитил с ее территории около 400 кг металла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора. Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения.

Как выяснили сотрудники полиции, металл злоумышленник в ночное время суток украл с территории организации и спрятал в лесополосе, а затем, через два дня, на машине вывез на пункт приема металла, расположенный в Ульяновской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время оно направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 мая 2017  22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осужден сбытчик наркотиков
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
111
25 мая 2017  22:03
Возбуждено уголовное дело по статье
В Самаре уволен заместитель директора школы за использование поддельного документа об отсутствии судимости
Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".  Закон
72
25 мая 2017  20:10
Женщина полностью признала свою вину.
Жительницу Самарской области, державшую приемного сына на цепи, приговорили к штрафу
Женщина полностью признала свою вину.  Закон
133
25 мая 2017  16:38
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».
В Самаре оштрафован мужчина, который самовольно снимал Волгу с квадрокоптера на речном вокзале
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».   Закон
349
25 мая 2017  15:52
Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Два самарца во время застолья убили хозяина квартиры и избили его друга
 Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Закон
134
25 мая 2017  10:56
Самарские таможенники выявили контрафакт с товарными знаками FIFA
Самарские таможенники выявили контрафакт с товарными знаками FIFA
  Всего в рамках проведенных мероприятий было изъято и направлено на экспертизу 256 единиц товара Закон
297
25 мая 2017  09:32
Судебные приставы Челно-Вершинского района Самарской области посетили алиментщиков
Судебные приставы Челно-Вершинского района Самарской области посетили алиментщиков
Родители-должники стали участниками акции «Подари ребенку лето!». Закон
125
Весь список
Происшествия
25 мая 2017  22:48
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В селе Георгиевка 17 спасателей тушили пожар: горел частный дом и надворные постройки
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.  Происшествия
75
25 мая 2017  22:11
На тушение пожара выезжали 3 спасателя и 1 единица техники.
В селе Старосемейкино на улице Калужской горел автомобиль
На тушение пожара выезжали 3 спасателя и 1 единица техники.  Происшествия
76
25 мая 2017  20:51
Вором оказался безработный местный житель 1992 года рождения.
В Елховском районе мужчина вынес с территории предприятия 400 кг металла, теперь его ждет суд
Вором оказался безработный местный житель 1992 года рождения. Происшествия
131
Весь список
Криминал
25 мая 2017  13:05
В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве
В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве
Он обещал повлиять на вынесение более мякого приговора. Криминал
190
25 мая 2017  12:30
Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож
Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож
Подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Криминал
130
25 мая 2017  10:45
Молодой тольяттинец пытался похитить шорты из ТЦ
Молодой тольяттинец пытался похитить шорты из ТЦ
Его задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
144
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
868
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
638
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1315
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1440
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1613
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2901
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1537
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1189
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
724
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1086
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2353
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3347
Весь список

Мероприятия
В поселке Большая Царевщина состоится Ежегодный Православный Троицкий фестиваль
На площади Славы в Самаре торжественно отметят День пограничника
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
Весь список
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Демчук Галина Александровна

Симатова Валентина Николаевна

Кузнецова Ольга Викторовна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда