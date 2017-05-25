В Елховском районе мужчина вынес с территории предприятия 400 кг металла, теперь его ждет суд

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора. Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения.Как выяснили сотрудники полиции, металл злоумышленник в ночное время суток украл с территории организации и спрятал в лесополосе, а затем, через два дня, на машине вывез на пункт приема металла, расположенный в Ульяновской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время оно направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.