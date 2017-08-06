В Елховском районе мужчина незаконно ловил сетью карпа на территории рыбного хозяйства

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Полицейские установили, что задержанный 35-летний житель Красноярского района за несколько часов незаконно, при помощи рыболовных сетей, выловил около 14,5 килограммов рыбы породы карп, чем причинил местному рыбхозу материальный ущерб на сумму около трех тысяч рублей.В настоящее время в отношении рыбака возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.