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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Елховском районе Камаз с прицепом съехал в кювет

19 ноября 2018 18:14
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Водитель был доставлен бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.
В минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибло 3 человека. По вине нетрезвых водителей аварий не произошло.


Одно из ДТП произошло в Елховском районе в 03:45. Водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем Камаз-45143, с прицепом, двигался без груза, со стороны села Красные Дома в направлении села Вязовка.

Не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области
 
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