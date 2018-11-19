В Елховском районе Камаз с прицепом съехал в кювет

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Одно из ДТП произошло в Елховском районе в 03:45. Водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем Камаз-45143, с прицепом, двигался без груза, со стороны села Красные Дома в направлении села Вязовка.Не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.В результате ДТП водитель был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области