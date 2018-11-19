В Елховском районе Камаз с прицепом съехал в кювет
19 ноября 2018 18:14
122
Одно из ДТП произошло в Елховском районе в 03:45. Водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем Камаз-45143, с прицепом, двигался без груза, со стороны села Красные Дома в направлении села Вязовка.
Не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.
В результате ДТП водитель был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 ноября 2018 18:09
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности. Закон
396
16 ноября 2018 17:05
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики. Закон
331
16 ноября 2018 15:29
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы. Закон
320
15 ноября 2018 20:42
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Закон
354
15 ноября 2018 17:47
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и... Закон
369
15 ноября 2018 16:36
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей. Закон
306
11 ноября 2018 14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Закон
515
Происшествия
19 ноября 2018 19:38
Мужчина в тяжелом состоянии находится в отделении токсикологии. Происшествия
0
19 ноября 2018 18:21
Водитель автомобиля госпитализирована. Происшествия
72
19 ноября 2018 18:14
Водитель был доставлен бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
120
Криминал
19 ноября 2018 11:31
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Криминал
131
19 ноября 2018 09:38
Причиненный ущерб заявитель оценил на сумму 7 900 рублей. Криминал
225
19 ноября 2018 09:26
Перед этим она расспрашивала об услугах. Криминал
170
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
393
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
369
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
846
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
921
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
882
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
919
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
768
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
783
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1193
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1558
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1612
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2742
Мероприятия