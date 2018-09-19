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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Екатеринбурге стала известна причина смерти пятиклассника на уроке

19 сентября 2018 19:31
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Директор гимназии подчеркнула, что в отношении школы и её сотрудников обвинения не предъявляются.
Выяснились подробности смерти пятиклассника на уроке в Екатеринбурге, сообщила директор гимназии № 47 Елена Крюкова в беседе с изданием URA.RU, передает life.ru.

- Была вызвана скорая помощь, спасти школьника не смогли. Врач скорой сказал, что вероятная причина смерти — аневризма аорты, никакого отравления не было, - рассказала Крюкова.

Директор гимназии добавила, что скорая помощь ехала больше 20 минут. Отмечается, что в Управлении здравоохранения города данную информацию не прокомментировали: никто не ответил на телефонный звонок.

Крюкова подчеркнула, что обвинения в отношении школы или учителей не предъявляются.

Напомним, 17 сентября в Екатеринбургской гимназии ученик пятого класса пожаловался на сильную боль в голове, после чего он скончался в больнице. 


Фото:  соцсети
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