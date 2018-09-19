В Екатеринбурге стала известна причина смерти пятиклассника на уроке

256

- Была вызвана скорая помощь, спасти школьника не смогли. Врач скорой сказал, что вероятная причина смерти — аневризма аорты, никакого отравления не было, - рассказала Крюкова.Директор гимназии добавила, что скорая помощь ехала больше 20 минут. Отмечается, что в Управлении здравоохранения города данную информацию не прокомментировали: никто не ответил на телефонный звонок.Крюкова подчеркнула, что обвинения в отношении школы или учителей не предъявляются.Напомним, 17 сентября в Екатеринбургской гимназии ученик пятого класса пожаловался на сильную боль в голове, после чего он скончался в больнице.Фото: соцсети