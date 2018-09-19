В Екатеринбурге стала известна причина смерти пятиклассника на уроке
19 сентября 2018 19:31
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- Была вызвана скорая помощь, спасти школьника не смогли. Врач скорой сказал, что вероятная причина смерти — аневризма аорты, никакого отравления не было, - рассказала Крюкова.
Директор гимназии добавила, что скорая помощь ехала больше 20 минут. Отмечается, что в Управлении здравоохранения города данную информацию не прокомментировали: никто не ответил на телефонный звонок.
Крюкова подчеркнула, что обвинения в отношении школы или учителей не предъявляются.
Напомним, 17 сентября в Екатеринбургской гимназии ученик пятого класса пожаловался на сильную боль в голове, после чего он скончался в больнице.
Фото: соцсети
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