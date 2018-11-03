В Египте разбился истребитель МиГ-29М
3 ноября 2018 18:52
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— Мы располагаем оперативной информацией об аварии с МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия, — приводит РИА "Новости" сообщение ОАК.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что крушение потерпел МиГ-29М/М2, поставленный в 2018 году в рамках коммерческого контракта. По информации издания, египетский пилот катапультировался.
Фото: соцсети
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