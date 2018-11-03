Я нашел ошибку
Главные новости: 
Следующие матчи «Самара» проведет на выезде — в Санкт-Петербурге против «Спартака» (7 ноября) и «Зенита-Фарм» (10-го).
В матче Суперлиги «Самара» переиграла «Уралмаш»
Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды вышла замуж в двенадцать лет и к сорока годам родила сорок четыре ребёнка. Все эти дети рождены от одного мужчины, но вот отец ими совершенно не интересуется.
Самая плодовитая мать Африки, родившая 44 ребёнка: Мои дети не нужны их отцу
Свои приветствия членам и гостям форума направили президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и другие.
В Твери торжественно открылась XII Ассамблея Русского мира
По данным СМИ, египетский пилот жив — во время аварии он успел катапультироваться.
В Египте разбился истребитель МиГ-29М
Ее главная цель – показать, что в малых городах тоже живут активные люди.
Жительница Сызрани Лариса Ибрагимова претендует на звание «Лидера России»
С подобной практикой в стране, как напомнил вице-премьер, уже сталкивались: госрегулирование привело к «очередям за бензином и так далее». В России, по мнению Козака, такой способ воздействия «скорее, невозможен».
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России
Концерн
В России запустили реактор первой в мире плавучей АЭС
Отмечается, что из-за возможного сдвига ландшафтных границ на север людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, придётся реконструировать свои дома. Жителям южных регионов понадобится сильное орошение для сельского хозяйства.
Учёный назвал последствия глобального потепления для России
сегодня  Суббота, 3 ноября, 22:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Египте разбился истребитель МиГ-29М

3 ноября 2018 18:52
176
По данным СМИ, египетский пилот жив — во время аварии он успел катапультироваться.
Истребитель МиГ-29М упал в Египте при выполнении тренировочного полёта. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации передает life.ru.

— Мы располагаем оперативной информацией об аварии с МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия, — приводит РИА "Новости" сообщение ОАК.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что крушение потерпел МиГ-29М/М2, поставленный в 2018 году в рамках коммерческого контракта. По информации издания, египетский пилот катапультировался. 


Фото:  соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
2 ноября 2018  21:02
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей.
Суд арестовал всех трёх экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей.  Закон
387
2 ноября 2018  15:20
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.
В Сергиевске мужчина угрожал убийством своей 17-летней соседке
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.   Закон
297
2 ноября 2018  14:13
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области. .
В Самаре Олег Терехов явился с повинной в УФСБ и признался в убийстве Александра Законова в 2004 году
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области.  Закон
371
2 ноября 2018  13:00
Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей.
В Самаре следователь осужден за получение взятки
Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей.  Закон
249
2 ноября 2018  09:56
Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская.
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на школьниц
 Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская.   Закон
264
1 ноября 2018  18:53
Они получили от гражданки 1 миллиона 350 тысяч рублей для дальнейшей передачи взятки должностным лицам правоохранительных органов.
Три самарских адвоката пойдут под суд за "посредничество во взяточничестве" и "мошенничество"
Они получили от гражданки 1 миллиона 350 тысяч рублей для дальнейшей передачи взятки должностным лицам правоохранительных органов.  Закон
273
1 ноября 2018  17:05
Отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за постоянного отсутствия денег и решил совершить убийство супруги и детей.
Житель села Лозовка приговорен к пожизненному заключению за убийство троих малолетних детей
 Отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за постоянного отсутствия денег и решил совершить убийство... Закон
284
Весь список
Происшествия
3 ноября 2018  18:52
По данным СМИ, египетский пилот жив — во время аварии он успел катапультироваться.
В Египте разбился истребитель МиГ-29М
По данным СМИ, египетский пилот жив — во время аварии он успел катапультироваться. Происшествия
175
3 ноября 2018  11:49
В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей Начата доследственная проверка по факту трагедии.
В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей
Начата доследственная проверка по факту трагедии. Происшествия
251
3 ноября 2018  10:35
В Самара из жилого дома при пожаре на ул. Венцека эвакуировали 30 человек
В Самара из жилого дома при пожаре на пересечении ул. Венцека и ул. Фрунзе эвакуировали 30 человек
 Возгорание распространилось на 120 квадратных метров. Происшествия
411
Весь список
Криминал
3 ноября 2018  10:25
В Кировском районе Самары задержаны две группы подростков-угонщиков Теперь любителей покататься на чужом автомобиле ждёт суд.
В Кировском районе Самары задержаны две группы подростков-угонщиков
Теперь любителей покататься на чужом автомобиле ждёт суд.  Криминал
225
1 ноября 2018  10:43
В Самарской области мошенники, представляясь сотрудником полиции, предлагают перевести деньги на банковскую карту
В Самарской области мошенники, представляясь сотрудником полиции, предлагают перевести деньги на банковскую карту
Правоохранители по данному факту проводят проверку. Криминал
310
1 ноября 2018  10:35
Молодой продавец напал на пенсионерку в ее квартире За это он на 7 лет отправится в колонию.
Молодой продавец напал на пенсионерку в ее квартире
За это он на 7 лет отправится в колонию. Криминал
257
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
583
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
689
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
664
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
682
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
642
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1251
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
972
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1347
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1409
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2528
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1919
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2088
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные