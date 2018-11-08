В "Доме со слонами" провели незаконную вечеринку

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Основанием для проверки послужили материалы, размещенные в сети «Интернет», о проведении 12.10.2018 закрытого мероприятия в честь открытия бутика одного из известных британских брендов в Самаре на даче купца Головкина – в «Доме со слонами».Данный объект Указом Президента от 20.02.1995 № 176 включен в перечень объектов исторического и культурного наследия Федерального значения.В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего гражданского законодательства муниципальным предприятием согласие собственника помещения - департамента управления имуществом г.о. Самара получено по истечении 7 дней после проведения закрытого мероприятия.В связи с этим директору МП «Ремжилуниверсал» внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства, регулирующего порядок использования муниципальной собственности.Также прокуратурой района в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение государственным (муниципальным) унитарным предприятием или государственным (муниципальным) учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом».Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения,пресс-служба облпрокуратуры.