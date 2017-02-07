В Долотном переулке в Самаре 23 человека тушили пожар в доме
7 февраля 2017 09:23
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Вечером 6 февраля по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Долотный переулок, произошел пожар. Горели домашние вещи на площади 20 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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