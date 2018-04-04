В Долотном переулке Самары 23 спасателя тушили пожар в квартире

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Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 7 единиц техники.Пожар был локализован в 16:19, пожар ликвидирован в 16: 21.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС