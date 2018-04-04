В Долотном переулке Самары 23 спасателя тушили пожар в квартире
4 апреля 2018 21:26
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Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 7 единиц техники.
Пожар был локализован в 16:19, пожар ликвидирован в 16: 21.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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