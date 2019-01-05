В Дагестане скончался ребёнок, раненный во время новогоднего салюта
5 января 2019 23:56
141
В новогоднюю ночь ребёнок вместе с отцом вышел на улицу смотреть праздничный салют. В это время неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия. Одна из пуль попала мальчику в голову.
Его привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа. Ему сделали экстренную операцию, но это не помогло.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 декабря 2018 13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве. Закон
489
29 декабря 2018 14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
533
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
393
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
515
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
738
26 декабря 2018 18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
343
25 декабря 2018 22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость. Закон
576
Происшествия
5 января 2019 23:56
Пять дней врачи боролись за жизнь трёхлетнего мальчика. Происшествия
138
5 января 2019 21:26
Серьёзных травм они не получили. В настоящий момент движение на 104 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от трассы М-5 «Урал»затруднено. Происшествия
478
5 января 2019 16:10
MSC Mandy — контейнеровоз, шедший под панамским флагом. После нападения оно ушло в территориальные воды Нигерии. Происшествия
284
Криминал
5 января 2019 13:17
Обычно суммы устанавливались в пределах от 30 до 80 тысяч рублей. Криминал
294
4 января 2019 13:23
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
495
4 января 2019 11:39
Добычей злоумышленника стал сотовый телефон. Криминал
494
Видео
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
700
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
698
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
877
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
563
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1159
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
459
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1370
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1191
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1543
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1938
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2083
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3321
Мероприятия