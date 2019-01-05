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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Дагестане скончался ребёнок, раненный во время новогоднего салюта

5 января 2019 23:56
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Пять дней врачи боролись за жизнь трёхлетнего мальчика.
Пять дней врачи боролись за жизнь трёхлетнего мальчика, который получил пулю в голову в новогоднюю ночь во время праздничного салюта. Медикам не удалось спасти малыша, получившего огнестрельное ранение в ночь на 1 января в Дербенте, сообщает life.ru со ссылкой на  телеканал "360".

В новогоднюю ночь ребёнок вместе с отцом вышел на улицу смотреть праздничный салют. В это время неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия. Одна из пуль попала мальчику в голову.

Его привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа. Ему сделали экстренную операцию, но это не помогло. 
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