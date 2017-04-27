В ДТП в Жигулевске пострадали 8 человек

236

Напомним, дорожная авария с участием 14 автомашин произошла сегодня утром на федеральной автодороги М-5 Урал на территории Жигулевска. Предварительной причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля. В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека, и на легковые автомашины, находившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП получили ранения 8 человек – пассажиры автобуса ПАЗ, из которых семеро после оказания медицинской помощи отпущены домой, сообщает облГИБДД.