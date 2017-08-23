В ДТП в Волжском районе под колесами фуры MAN погиб молодой пешеход

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Авария произошла сегодня, 23 августа, примерно в 00:10 на 1012 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории Волжского района.48-летний водитель грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на молодого человека 1998 года рождения, двигавшегося по правому краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель большегруза находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.