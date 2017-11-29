В ДТП в Красноярском районе пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних

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Утром 28 ноября женщина 1975 года рождения, управляя автомашиной Фольксваген Джетта,двигалась со стороны автодороги М-5 «Урал» в направлении города Ульяновска. При выезде с второстепенной дороги она не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и врезалась в Хендай Траджет.В результате ДТП пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних. 15 летний подросток и две девочки 14 и 15 лет были доставлены в больницу с различными травмами в виде ушибов и растяжений. После оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение.Кроме того в ДТП пострадала водитель автомашины Фольксваген, 42-летняя женщина получила травму в виде ушиба ноги, после обследования отпущена домой. 44-летний мужчина управлявший автомашиной Хендай получил травму в виде ушиба ноги, и самостоятельно обратился в медицинское учреждение. 52-летня женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье автомашины Хендай, была доставлена бригадой скорой помощи в больницу с травмами головы и ног. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.Ведется проверка, сообщает облМВД.