В ДТП с ГАЗелью на трассе под Сызранью пострадали водитель и пассажирка иномарки
5 декабря 2017 09:42
31
Накануне, 4 декабря, на 939 км федеральной трассы М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 17:30 там столкнулись Газель и Nissan Qashqai.
Столкновение произошло на границе Сызранского и Ставропольского районов между сёлами Переволоки и Валы.
Как пишет КТВ-Луч, в результате аварии пострадали водитель иномарки и его пассажирка.
У 31-летнего водителя медики диагностировали перелом ключицы, у девушки - сотрясение мозга. Оба пострадавших были госпитализированы в ЦГБ Сызрани.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 декабря 2017 20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность. Закон
422
1 декабря 2017 17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1318
30 ноября 2017 21:16
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Закон
1297
30 ноября 2017 18:51
В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован. Закон
312
30 ноября 2017 17:49
Около 300 тонн одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды, Закон
255
30 ноября 2017 17:42
В ведомстве поддержали инициативу об уголовной ответственности для организаций. Закон
298
30 ноября 2017 16:15
Он передал начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области 200 тысяч рублей в качестве взятки... Закон
383
Происшествия
5 декабря 2017 09:42
ГАЗель столкнулась с автомобилем Nissan Qashqai. Происшествия
29
5 декабря 2017 09:35
Задержан 21-летний местный житель, ранее судимый за совершение грабежа. Происшествия
47
4 декабря 2017 20:50
На днях по статье «Кража» было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Происшествия
153
Криминал
5 декабря 2017 09:25
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Криминал
61
4 декабря 2017 13:53
У 80-летней пенсионерки она похитила из дома деньги и ювелирные изделия. Криминал
194
4 декабря 2017 13:24
Полицейские задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Криминал
216
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5160
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1821
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8713
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2499
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10099
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2870
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2206
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1478
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1833
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1721
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1444
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3074
Мероприятия