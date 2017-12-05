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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В ДТП с ГАЗелью на трассе под Сызранью пострадали водитель и пассажирка иномарки

5 декабря 2017 09:42
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В ДТП с ГАЗелью на трассе под Сызранью пострадали водитель и пассажирка иномарки ГАЗель столкнулась с автомобилем Nissan Qashqai.
ГАЗель столкнулась с автомобилем Nissan Qashqai.

Накануне, 4 декабря, на 939 км федеральной трассы М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 17:30 там столкнулись Газель и Nissan Qashqai.
Столкновение произошло на границе Сызранского и Ставропольского районов между сёлами Переволоки и Валы.
Как пишет КТВ-Луч, в результате аварии пострадали водитель иномарки и его пассажирка.
У 31-летнего водителя медики диагностировали перелом ключицы, у девушки - сотрясение мозга. Оба пострадавших были госпитализированы в ЦГБ Сызрани.

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Комментарии



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