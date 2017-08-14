В ДТП на территории Большечерниговского района погиб водитель легковушки

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Авария произошла 13 августа в 19:15 на 2 километре автодороги «Большая Черниговка - Краснооктябрьский - Имелеевка». Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции вызвали врачей, оградили место аварии, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 (стаж - менее 1 года) двигался со стороны села Большая Черниговка в направлении села Имелеевка. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, молодой человек сначала допустил съезд в левый кювет, а затем - наезд на заборное ограждение и световую опору.В результате ДТП 19-летний пассажир автомашины получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей, сообщает облМВД.