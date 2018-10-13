В Чёрном море затонул теплоход

114

— Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска, — сказали ТАСС в Росморречфлоте.В составе экипажа шесть граждан Азербайджана и двое граждан Турции. Все они чувствуют себя нормально.