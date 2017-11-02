В Черноречье 12 спасателей тушили пожар в частной бане на площади 80 квадратных метров

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Горела частная баня на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 19:43, пожар ликвидирован в 20:02.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС