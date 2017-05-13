В Челно-Вершинском районе сгорел сарай на 25 кв. метрах

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12 мая по адресу: м.р. Челно-Вершинский, с. Новое Эштебенькино, ул. Главная, произошел пожар.Горел сарай на площади 25 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.