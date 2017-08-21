В Челно-Вершинском районе полицейские помогли доставить человека в больницу

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В адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора полиции Александра Винникова поступила благодарность от пожилых супругов - жителей поселка Красный Строитель Челно-Вершинского района Самарской области.Как рассказывают в письме авторы, несколько недель назад их сына, страдающего хроническим заболеванием, необходимо было срочно госпитализировать в одну из больниц областного центра. Самостоятельно доставить мужчину до пункта назначения пожилая пара не смогла и обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по Челно-Вершинскому району.Полицейские - участковые уполномоченные Константин Комаревцев и Роман Сафронов, а также сопровождавший мужчину в дороге сотрудник отдела Андрей Стручков оперативно отреагировали на просьбу местных жителей. В больницу мужчина был доставлен на полицейском автомобиле и передан медикам.