В Челно-Вершинском районе горел дом на 100 кв. метрах

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Накануне, 3 января по адресу: м.р. Челно-Вершинский, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, произошел пожар.Горел частный дом на площади 100 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 4 единиц техники, сообщает облМЧС.Пожар тушили почти три часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.