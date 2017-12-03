В Челно-Вершинском районе горел частный дом на площади 110 квадратных метров

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Горел частный дом на площади 110 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единиц техники.Пожар удалось локализовать в 14:18, пожар был ликвидирован в 14:29.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС