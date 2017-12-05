В Челно-Вершинском районе Самарской области судебные приставы провели акцию «Мобильный розыск»

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В ходе проверки судебные приставы рассказали автовладельцам о возможности узнать о долгах с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» или мобильного приложения «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении в отношении них исполнительных производств.Всего во время проведения акции с помощью «Мобильного розыска» было выявлено 11 должников-нарушителей правил ПДД, из которых 7 полностью погасили свои задолженности на общую сумму 4 тысячи рублей. Еще 4 гражданам были вручены повестки о явке на прием к судебному приставу–исполнителю. Так же все желающие смогли взять с собой памятки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», чтобы поделиться информацией о возможности мониторинга задолженностей со своими близкими.Проведение акции «Мобильный розыск» помогает жителям региона вспомнить о своих задолженностях и о необходимости вовремя их погашать.