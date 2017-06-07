В Челно-Вершинах сгорела баня

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Поздно вечером 6 июня по адресу: м.р. Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Кооперативная, произошел пожар.Горела частная баня на 9 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.