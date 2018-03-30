В Чапаевске водитель «Nissan Navara» не справился с управлением и наехал на столб и стоящий «ВАЗ 21099», пострадала годовалая девочка

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В результате ДТП пострадал пассажир автомашины «ВАЗ 21099», девочка 2017 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами головы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии, а несовершеннолетний ребенок не в специальном удерживающим устройстве.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области