В Чапаевске тушили пожар на 80 кв. метрах

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Накануне, 20 апреля по адресу: г.о. Чапаевск, ул. Карчагина, произошел пожар.Горели надворные постройки на площади 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.