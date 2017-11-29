В Чапаевске столкнулись иномарки Mitsubishi и Nissan Qashqai

95

В Чапаевске утром 28 ноября произошло ДТП. Водитель 1968 года рождения, управляла автомашиной Mitsubishi ASX, двигался по улице Ульянова со стороны улицы Щорса. По предварительной информации полицейских, на перекрестке неравнозначных улиц Ульянова и улицы А.Толстого водитель выполняя поворот налево, не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Nissan Qashqai, которую отбросило на опору дорожного знака.В результате ДТП пострадал 49-летний водитель Mitsubishi ASX, мужчина был доставлен в больницу с травмами груди, плеча и головы, после оказания медицинской помощи отпущен домой. 34-летней женщине, управлявшей автомашиной Nissan Qashqai была оказана медицинская помощь на месте, пострадавшая от госпитализации отказалась. Женщина 1970 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сиденье автомашины Nissan Qashqai, доставлена в больницу с травмами груди, плеча и головы, после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась.За 28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало 5 несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.