В Чапаевске сотрудники полиции ночью спасли людей на пожаре

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Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы младший сержант полиции Павел Еськин, сержант полиции Илья Кучумов, лейтенант полиции Александр Барков и экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Николая Пучкова и капитана полиции Евгения Пузина, получив информацию о возгорании, незамедлительно выехали на место происшествия.Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели, как из окна одной из квартир дома валит черный дым. Забежав в подъезд, где произошло возгорание, сотрудники обнаружили сильное задымление на 2 этаже, которое ограничивало видимость. Инспектор ДПС Пучков открыл окна на лестничных проемах подъезда. Сотрудники, закрывая лица воротниками форменной одежды, начали экстренную эвакуацию жильцов сначала 2-го, а затем, 3-го и последующих этажей. Учитывая позднее время, полицейские стучали в двери, будили граждан, а затем выводили их на улицу.На улице пострадавших встречали сотрудники патрульно-постовой службы Барков и Кучумов и отводили людей на безопасное расстояние.Во время эвакуации одна жительница потеряла сознание. Инспекторы ДПС Пучков и Пузин, на руках вынесли ее на улицу и передали врачам скорой помощи.Сотрудник ППС Павел Еськин поднялся на 5 этаж, чтобы проверить, все ли жильцы успели эвакуироваться. Спускаясь вниз, на 3 этаже сквозь задымление он увидел открывшуюся дверь одной из квартир и растерянную женщину с двумя детьми. Взяв самую маленькую девочку на руки, он помог покинуть опасную зону ее матери и сестре.4-летнюю малышку медики немедленно госпитализировали в детскую поликлинику с отравлением угарным газом. В настоящее время жизни и здоровью малышки и других жильцов дома ничего не угрожает.Благодаря слаженной работе всех экстренных служб из горящей пятиэтажки было эвакуировано более 60 человек. Как поясняют сами отважные полицейские « Это долг каждого!» По словам полицейских, они прекрасно понимали, что счет идет на секунды: в момент пожара в доме все люди крепко спали, не подозревая об угрожающей им опасности.Огнеборцы ликвидировали возгорание уже через час, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области