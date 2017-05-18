В Чапаевске сгорело 50 кв. метров сараев

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В среду, 17 мая по адресу: г.о. Чапаевск, ул. Чапаева, произошел пожар.Горели сараи на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.