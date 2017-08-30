В Чапаевске при поддержке ОМОН Росгвардии задержаны сбытчики героина
30 августа 2017 16:23
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Полицейские получили информацию о том, что жители Чапаевска могут иметь отношение к распространению наркотиков. Бойцы ОМОН произвели штурм домовладения и задержали людей, находившихся на его территории. Как раз в момент захвата трое злоумышленников фасовали наркотики для их дальнейшей розничной реализации.
В общей сложности в ходе обыска в частном доме было изъято более 82 граммов героина и свыше 666 тысяч рублей, предположительно, полученных преступным путем. Кроме того, во время осмотра приусадебного участка в автомобильной покрышке стражи правопорядка обнаружили газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.
По факту покушения на сбыт наркотических веществ возбуждено уголовное дело. По факту обнаружения оружия сотрудники транспортной полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Оружие, специальные средства и физическая сила сотрудниками ОМОН Росгвардии при проведении следственно-оперативных мероприятий не применялись, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области
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