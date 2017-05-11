В Чапаевске подросток, применив силу, отобрал телефон у ровесника
11 мая 2017 20:06
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Полицейские установили описание внешности грабителя и начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию. Вскоре сотрудники полиции задержали вора. Им оказался 17-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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