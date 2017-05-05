Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
Под Тольятти 14-летний мальчик получил травму, делая селфи на вагоне-цистерне
Под Тольятти 14-летний мальчик получил травму, делая селфи на вагоне-цистерне
Блогерам и СМИ хотят запретить писать о самоубийствах
Блогерам и СМИ хотят запретить писать о самоубийствах
В Тольятти состоялась пожарно-спасательная эстафета
В Тольятти состоялась пожарно-спасательная эстафета
С 15 мая по 4 июня в Самарской области будет проводиться химическая обработка лесов
С 15 мая по 4 июня в Самарской области будет проводиться химическая обработка лесов
В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ
В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ
В Тольятти пройдет фестиваль
В Тольятти пройдет фестиваль "Город пишет биографию"
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
сегодня  Пятница, 5 мая, 13:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/05:
USD 57.57
0.48
EUR 62.73
0.41
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Чапаевске ночью горел автомобиль

5 мая 2017 09:47
117
В Чапаевске ночью горел автомобиль
Пожар тушили 6 человек.

В ночь на 5 мая в Чапаевске на ул. Орджоникидзе произошел пожар.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 мая 2017  09:32
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов
Об этом сообщили местные жители. Закон
108
4 мая 2017  21:41
В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина
В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина
  Закон
269
4 мая 2017  20:27
В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его стороны.
Приговором суда самарский адвокат Нина Бурыкина осуждена за дачу взятки должностному лицу.
В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его... Закон
390
4 мая 2017  19:18
Возбуждено уголовное дело по статье
В Сызрани обнаружена территория, загрязненная нефтепродуктами
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".  Закон
190
4 мая 2017  17:18
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года и со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства.
В Самарской области индивидуальный предприниматель осужден за попытку дать взятку
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года и со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход... Закон
224
3 мая 2017  14:40
Которые он собирался сбыть.
У самарца изъяли почти семь килограммов синтетических наркотиков
Которые он собирался сбыть.  Закон
206
3 мая 2017  11:02
Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
Разрешать конфликт предстояло судебным приставам. Закон
262
Весь список
Происшествия
5 мая 2017  13:01
Под Тольятти 14-летний мальчик получил травму, делая селфи на вагоне-цистерне
Под Тольятти 14-летний мальчик получил травму, делая селфи на вагоне-цистерне
Медиков вызвали присутствовавшие рядом друзья. Происшествия
7
5 мая 2017  10:52
В Самаре тушили пожар на ул. Флотской
В Самаре тушили пожар на ул. Флотской
Пламя распространилось на 10 кв. метров. Происшествия
108
5 мая 2017  10:25
В Автозаводском районе Тольятти ночью горели домашние вещи
В Автозаводском районе Тольятти ночью горели домашние вещи
Устанавливают причину пожара. Происшествия
117
Весь список
Криминал
5 мая 2017  12:28
В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ
В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ
Полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи на одной из съемных квартир в областном центре. Криминал
76
5 мая 2017  11:07
В Тольятти подростка задержали за грабеж другого мальчика
В Тольятти подростка задержали за грабеж другого мальчика
Подозреваемый состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Криминал
98
5 мая 2017  10:36
Полицейские помогли жителю Самарской области вернуть украденные награды За преступление задержан знакомый пенсионера.
Полицейские помогли жителю Самарской области вернуть украденные награды
За преступление задержан знакомый пенсионера. Криминал
103
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
364
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
926
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1095
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1307
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2638
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1554
Весь список

Фоторепортажи
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
975
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
471
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
906
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2144
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3163
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3256
Весь список

Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль "Город пишет биографию"
5 мая состоится закладка еще одного памятного знака на «Аллее Славы самарского водопровода»
Полицейские на встрече с самарскими школьниками рассказали об опасности употребления наркотиков
Весь список
Популярное
за сегодня

Новым главным врачом Самарской городской поликлиники №15 назначена Ирина Назаркина

348

Булат Валеев: «Новые клещи появляются регулярно, химическую обработку в сезон нужно проводить примерно один раз в два месяца».

251

В Самаре с 10 мая на две недели ограничат подачу горячей воды

241
за неделю

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

3330

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

3266

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

2893
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Моргун Александр Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда