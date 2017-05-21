В Чапаевске мужчина получил ножевое ранение от собутыльника во время конфликта

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Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и вызвали медиков. Бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшего ножевое ранение.Полицейские выяснили все обстоятельства произошедшего. По данным стражей порядка, в тот вечер пострадавшей распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого собутыльник нанес потерпевшему ножевое ранение. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 50-летний безработный местный житель.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.