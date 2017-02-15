В Чапаевске ищут водителя, наехавшего на девушку с грудным ребенком на руках и скрывшегося с места ДТП

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Вечером 14 февраля в дежурную часть Чапаевска из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью девушки 1991 года рождения и 10-месячного мальчика. По данным врачей, пациенты получили травмы в результате дорожной аварии, произошедшей в 19:25 часов того же дня на улице Черняховского.Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что неустановленный автомобиль двигался задним ходом возле одного из домов и наехал на девушку, шедшую по прилегающей к магазину территории, с грудным ребенком на руках. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь.В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, с которыми в дальнейшем самостоятельно обратились в городскую больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по телефонам: (84639) 2-28-55 (Дежурная часть ОГИБДД Отдела МВД России по городу Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.