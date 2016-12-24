В Чапаевске горело кухонное оборудование в торговом павильоне

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23 декабря по адресу: г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, произошел пожар. Горело кухонное оборудование в торговом павильоне на площади 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.