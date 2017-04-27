В Чапаевске двое взрослых и трое детей отравились газом
27 апреля 2017 13:15
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В четверг, 27 апреля, примерно в 1:56 в одном из домов в Чапаевске стало плохо мужчине в возрасте 44 лет, 35-летней женщине и трем мальчикам, одному из которых 14 лет, другому восемь и третьему два года, пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах.
Предположительно вся семья отравилась газом. Для них была вызвана «скорая». Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь и увезли их в лечебное учреждение.
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