В Чапаевске девушку, которая залезла на вагон-цистерну, убило током
22 мая 2017 11:12
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В воскресенье 21 мая в третьем часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя девушка пыталась залезть на вагон-цистерну.
Как пишет Samru.ru со ссылкой на старшего следователя самарского следственного управления на транспорте Светлану Шатохину, девушка получила электротравму, задев кабель под напряжением. Она погибла.
По факту случившегося проводится проверка.
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