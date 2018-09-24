В Чапаевске, в заброшенном бараке, нашли тело 12-летнего мальчика
24 сентября 2018 17:50
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По факту случившегося начата доследственную проверку. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.
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