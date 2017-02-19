В Чапаевске, в подъезде дома, 62-летний мужчина ударил пожилую женщину по лицу и отобрал сумку с продуктами

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Придя в себя, пенсионерка вызвала скорую помощь, на которой была доставлена в городскую больницу. Медики незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть Чапаевска. Приняв сигнал, стражи правопорядка приступили к розыску нападавшего, выяснив его приметы и направление, в котором он скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, установив личность и домашний адрес подозреваемого, оперативники задержали его по месту жительства. Ранее судимый мужчина не стал отрицать своей вины. В ходе обыска часть похищенного была изъята и возвращена потерпевшей.По статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни» возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.