В Чапаевске, при столкновении "десятки" с грузовиком «DAF», погиб 23-летний водитель ВАЗа

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По предварительной информации полицейских, на 51 км данной автодороги водитель не предоставил преимущества в движении транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «DAF» в составе полуприцепа. В результате ДТП пострадал водитель вазовской легковушки - мужчина 1995 года рождения. Он был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где в последствии скончался.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области