В Чапаевске 37-летний мужчина украл новое пальто у своей сестры и продал его

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Полицейские установили, что незадолго до правонарушения не имеющий постоянного заработка мужчина просил деньги у своей матери. Получив отказ, подозреваемый схватил пальто сестры, и покинул квартиру.Стражи правопорядка задержали мужчину и выяснили, что похищенную вещь он успел сбыть, а вырученные деньги потратил на приобретение спиртного.По данным правоохранителей, ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и убийство, в настоящее время он стоит на учете в наркодиспансере.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Пальто, возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.