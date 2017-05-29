В Чапаевске 12-летний мальчик вышел на проезжую часть прямо под колеса ВАЗ-211440

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В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. После оказания первой помощи врачи назначили ребенку амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области