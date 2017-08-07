В Борском районе обнаружены обширные заросли карантинного сорняка амброзии многолетней

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До этого считалось, что данный сорняк-вредитель в Самарской области не произрастает. Крупных очагов многолетней и полыннолистной амброзии в Самарской области в последние годы не отмечалось.Теперь же Борский район будет считаться неблагополучным по амброзии многолетней.Как любой сорняк, амброзия наносит серьезный ущерб местной растительности, как дикорастущим видам трав, которые традиционно идут на корм скоту, так и сельскохозяйственным посевам. При этом амброзия многолетняя является еще более агрессивной по отношению к местным растениям, чем трехраздельная. Распространяется она как семенами, так и посредством разрастания корневой системы, которая угнетает всю зелень вокруг себя, да еще и снижает плодородие почвы, быстро выкачивая из нее все минеральные элементы. Животные не едят амброзию из-за высокого содержания в ней эфирных масел, кроме того, попав в корм коров, она ухудшает вкус молока.Помимо всего этого, амброзия может нанести экономический ущерб еще и тем, что, если ее семена попадают в зерно, то его такое зерно уже не идет на экспорт в большинство зарубежных стран и запрещено к реализации в «чистых» от амброзии регионах России.И, наверное, самое неприятное качество амброзии – она является сильнейшим аллергеном для человека, особенно многолетняя. Ее пыльца может вызывать раздражение слизистой оболочки, вызывать насморк, зуд глаз и кожи, кашель и боль в горле. При этом цветет амброзия почти все лето до середины осени.Родина амброзии – Северная Америка, в Европу ее завезли более 100 лет назад вместе с семенами клевера. С тех пор она широко распространилась по континенту. Ведь, если в Америке у амброзии сотни естесственных врагов, то в Евразии она практически не встречает никаких препятствий. Ей не страшна даже засуха. А семена амброзии не теряют всхожести до 40 лет, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.Фото: Управление Россельхознадзора по Самарской области