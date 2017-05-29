В Борском районе ночью сгорел гараж на 50 кв. метрах

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В ночь на 29 мая по адресу: м.р. Борский, с. Покровка, ул. Центральная, произошел пожар.

Горел гараж на 50 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.