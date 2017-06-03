В Борском районе 17-летний парень украл аккумулятор из частной организации

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По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка установили личность и местонахождение вора и задержали его. Им оказался 17-летний житель села Усманка Борского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.По словам задержанного, похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.По статье «Кража» возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.