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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Борском районе 17-летний парень украл аккумулятор из частной организации

3 июня 2017 13:51
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Похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В отдел полиции «Богатовский» обратился работник одной из частных сельскохозяйственных организаций. Мужчина сообщил полицейским о пропаже с обслуживаемой территории аккумуляторной батареи. Заявитель оценил причиненный ущерб в 12800 рублей.

По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка установили личность и местонахождение вора и задержали его. Им оказался 17-летний житель села Усманка Борского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По словам задержанного, похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По статье «Кража» возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 
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