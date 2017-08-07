В Большеглушицком районе задержали водителя с поддельным водительским удостоверением
7 августа 2017 14:56
109
Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что нарушитель проживает в селе Александровка, официально не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Накануне по статье «Использование заведомо подложного документа», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 августа 2017 19:59
Он надеется, что это не помешает ему выполнить контракт на постановку оперы в Штутгарте. Закон
194
7 августа 2017 19:13
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии. Закон
118
7 августа 2017 19:02
Установлено, что на швейном производстве женщины привлекаются к сверхурочным работам, в том числе в выходные дни и ночное время суток, с существенным нарушением... Закон
177
7 августа 2017 18:01
Во время пьяного конфликта он нанес брату удары ножом в область грудной клетки и шеи. Закон
136
7 августа 2017 17:01
Ход расследования взят прокуратурой района на особый контроль. Закон
842
7 августа 2017 15:05
Обнаружено и изъято более 10 000 пластиковых канистр, бочки с маслом в количестве 272 штук, пластиковая тара, конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными... Закон
203
7 августа 2017 14:57
В ходе допроса молодой человек рассказал, что, проходя мимо автомобиля, он заметил, что двери машины не заперты, и решил покататься по селу. Закон
141
Происшествия
7 августа 2017 20:16
Письма, «для отправки которых столичные банки и коллекторские агентства в силу разных обстоятельств воспользовались услугами мошенников». Происшествия
247
7 августа 2017 20:00
В результате проведения поисковых работ тело обнаружили на глубине 2,5 метров, доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции. Происшествия
449
7 августа 2017 16:47
По данным полицейских, 16-летний юноша является учащимся одной из школ города и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Происшествия
134
Криминал
7 августа 2017 12:30
Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Криминал
182
7 августа 2017 11:14
Полиция выясняет, откуда у женщины запрещенное вещество. Криминал
144
7 августа 2017 10:05
Он уклонялся от лишения свободы. Криминал
227
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
6985
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1279
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5007
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1700
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2683
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
2672
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2150
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1946
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1549
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1705
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5239
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6188
Мероприятия