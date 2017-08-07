В Большеглушицком районе задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

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Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что нарушитель проживает в селе Александровка, официально не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности.Накануне по статье «Использование заведомо подложного документа», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области