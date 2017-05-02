В Большеглушицком районе в перевернувшейся иномарке «Chevrolet Aveo» погибла женщина, и пострадал ребенок

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43-летняя женщина, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo» (водительский стаж - 3 месяца), двигалась со стороны Самары в направлении Большой Черниговки. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, автомобилистка не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в левый кювет, после чего иномарка перевернулась.В результате ДТП две пассажирки автомашины (женщина 1952 года рождения и 7-летняя девочка) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. Травмы, полученные 64-летней пассажиркой, оказались смертельными. Ребенок госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина, находившаяся за рулем иномарки, была трезва. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.