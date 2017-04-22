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В Большеглушицком районе сгорело 80 тонн сена

22 апреля 2017 10:31
159
В Большеглушицком районе сгорело 80 тонн сена
Устанавливают причину пожара.

В ночь на 22 апреля по адресу: м.р. Большеглушицкий, с. Константиновка, ул. Советская, произошел пожар. Горело тюкованное сено 80 т.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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