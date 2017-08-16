В Большеглушицком районе сгорело 50 кв. метров надворных построек

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В ночь на 16 августа по адресу: м.р. Большеглушицкий, п. Каралык, ул. Молодежная, произошел пожар.Горели надворныен постройки на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.