В Большечерниговском районе водитель ВАЗ-2107 погиб после столкновения с «Приорой»

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Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», в условиях снегопада ехал со стороны Самары в направлении Казахстана. Нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части он допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, под управлением водителя 1955 года рождения, который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 скончался до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля «Лада Приора», бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что несомненным залогом безопасности при движении в любых сложных климатических или дорожных условиях является неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области